تسلّم معدات طبية لمصلحة مستشفى الشحار الغربي الحكومي- عاليه، مقدمة هبة ضمن إطار المبادرات المشتركة بين مديرية التعاون العسكري- المدني CIMIC في الجيش والبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان MIBIL