تسلّم معدات طبية لمصلحة مستشفى بعبدا الحكومي، مقدمة هبة ضمن إطار المبادرات المشتركة بين مديرية التعاون العسكري- المدني CIMIC في الجيش والبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان MIBIL