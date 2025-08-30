السبت, 30 آب 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 28 /8 /2025، ضمن برنامج التعاون بين المملكة الهولندية ومديرية التعاون العسكري- المدني CIMIC في الجيش، جرى تسلّم معدات طبية هبة لمستشفى ميس الجبل الحكومي - مرجعيون ومركز عين إبل الاستشفائي – بنت جبيل، بحضور السفير الهولندي في لبنان Frank Mollen وممثل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ومحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك وفاعليات بلدية واجتماعية، إضافةً إلى عدد من الضباط وممثلين عن منظمة DCAF الشريك التنفيذي للبرنامج.