تسلّم هبة مقدمة للجيش من اللجنة الفنية العسكرية الإيطالية من أجل لبنان (MTC4L)

الجمعة, 17 تموز 2026

أُقيم في قيادة لواء المشاة الثامن – السعديات حفل تسلّم هبة 6 آليات للجيش، بحضور ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس اللجنة الفنية العسكرية الإيطالية من أجل لبنان (MTC4L) اللواء Enrico Fontana وعدد من الضباط، وذلك ضمن إطار التعاون بين قيادة الجيش واللجنة.

خلال الحفل، ألقى اللواء Fontana كلمة أكد فيها استمرار دعم اللجنة الفنية العسكرية الإيطالية من أجل لبنان (MTC4L) للجيش في ظل الظروف الراهنة.

في الختام، تلا ممثل قائد الجيش كتاب شكر باسم العماد هيكل وسلّمه إلى اللواء Fontana، مثمّنًا دور اللجنة في وقوفها الدائم إلى جانب الجيش.