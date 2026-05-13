أقيم في قيادة اللواء اللوجستي - كفرشيما حفل تسلّم هبة مقدّمة للجيش ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك لتعزيز قدرة الجيش على نزع الألغام لأهداف إنسانية.

حضر الحفل سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة Sandra De Waele، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP السيدة Blerta Aliko، ونائب رئيس الأركان للعمليات ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إضافةً إلى عدد من الضباط.

خلال الحفل، ألقت السفيرة De Waele كلمة عبّرت فيها عن فخرها بشراكة الاتحاد الأوروبي مع لبنان في عمليات نزع الألغام لأهداف إنسانية منذ سنوات، مؤكدة استمرار دعم الجيش في هذا المجال من خلال توطيد التعاون مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام وفوج الهندسة.

بدورها ألقت السيدة Aliko كلمة رأت فيها أنّ هذه الهبة تساهم في تعزيز قدرة لبنان على الاستجابة لخطر الذخائر غير المنفجرة بشكل آمن وفعّال، وحماية المدنيين، ودعم جهود الاستقرار.

وفي ختام الحفل، سلّم العميد الركن حيدر سكينه نائب رئيس الأركان للعمليات كتاب شكر باسم قائد الجيش إلى السفيرة De Waele، مثمّنًا دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في دعم الجيش خلال هذه المرحلة الإستثنائية.