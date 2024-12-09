تسلّم 62 ناقلة جند مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية في مرفأ بيروت

الاثنين, 09 كانون الأول 2024

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 9 /12 /2024، بتوجيهات من جلالة الملك عبدلله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصلت إلى مرفأ بيروت سفينة تحمل 62 ناقلة جند مقدمة هبة من المملكة إلى الجيش اللبناني. جرى تسلم الهبة بحضور ممثل عن السفارة الأردنية وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون، وستساهم في تعزيز قدرات الجيش، بخاصة لجهة الانتشار العملاني والمهمات المنفّذة في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.