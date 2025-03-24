تسلُّم هبة مقدمة من السلطات اليابانية ومنفذة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS

الاثنين, 24 آذار 2025

أُقيم في نادي الضباط – اليرزة حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات اليابانية ومنفذة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، تتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية في عدة مراكز طبية للجيش، بحضور السفير الياباني في لبنان MAGOSHI Masayuki، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS في الأردن محمد عثمان، إلى جانب عدد من الضباط.

خلال الاحتفال، ألقى السفير الياباني كلمة أشاد فيها بالدور الحيوي الذي يقوم به الجيش لضمان أمن لبنان واستقراره، مؤكدًا وقوف السلطات اليابانية إلى جانبه إزاء الصعوبات الراهنة.

من جهة أخرى، ألقى ممثل قائد الجيش العميد المهندس طوني عبود كلمة جاء فيها: "اليوم، نشهد مرحلة جديدة من مراحل التعاون الفاعل بيننا، تتمثل في تطوير بنية الطاقة والإمكانات التقنية في عدة مراكز طبية تابعة للجيش".

كما ألقى السيد عثمان كلمة شدّد فيها على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية في ظل ما تواجهه من تحديات.