تشييع الجندي الشهيد علي عجم

الثلاثاء, 31 آذار 2026

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة مشتى حمود - عكار الجندي الشهيد علي عجم الذي استشهد بتاريخ 30 /3 /2026 جرّاء اعتداء إسرائيلي مباشر على حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة – صور.

استُهلّ التشييع بتشريفات أدّتها ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش من أمام المستشفى العسكري المركزي - بدارو، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى بلدته مشتى حمود - عكار حيث أقيم التأبين بحضور ممثل كل من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.