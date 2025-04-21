تشييع الرقيب الأول الشهيد جودات نورا

الاثنين, 21 نيسان 2025

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة بلاط - مرجعيون الرقيب الأول الشهيد جودات نورا الذي استشهد بتاريخ 20 /4 /2025.

استُهلّ التشييع من أمام مستشفى الشيخ راغب حرب - النبطية، حيث أدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة البرونزية.

بعدها نُقِل الجثمان إلى بلدته بلاط، حيث أُقيم التأبين في جبانة البلدة بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وألقى كلمة جاء فيها: "نجتمع لوداع رفيق سلاحنا الرقيب الأول الشهيد جودات نورا، الذي جسّد خلال حياته قِيَمَ الوطنيّة والمناقبيّة والإخلاص للجيش والولاء للبنان، وجسّدَ في شهادته التضحية القصوى بعد أنْ اختارتْهُ السماء ليكون في مصافّ مَن سبقوه من الشهداء الأبرار".