تشييع الرقيب الشهيد حسن صادق

الأحد, 09 آب 2020

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة بوداي – بعلبك، الرقيب الشهيد حسن صادق، الذي استشهد جراء الانفجار الكارثي في مدينة بيروت، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين. وأقيمت مراسم التكريم اللازمة له أمام المستشفى العسكري المركزي في بدارو، حيث أدّت له ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى البلدة المذكورة. وقد ألقى العقيد علي المقداد ممثلاً كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون كلمة بالمناسبة، جاء فيها: " ليس غريبًا على بلدتِكم الكريمة بوداي تقديم خيرة أبنائها في سبيل حفظ البلاد والذود عنها، وقد أثبتتْ مِرارًا التزامَها الوطنيّ وإيمانَها بوحدة الوطن وارتباطَها بالجيش. في موازاة ذلك، يبقى مؤكّدًا أنّ ما تَميّزَ به شهيدُنا حسن من مناقبيّةٍ ووطنيّةٍ ونُبلٍ وشهامة، هو نتاجُ تربية صالحة غذّتْ فيه حُبَّ لبنان حتى الرمق الأخير. كما نُعربُ عن حزنِنا العميق لهذه الخسارة الجسيمة، ونعبّرُ في الوقت نفسه عن اعتزازِنا بهذا البطل المِقدام، ونعاهدُهُ على إكمال المسيرة مهما اشتدّت الصعوبات والتحدّيات."