تشييع الرقيب الشهيد حمزة اسكندر

الأحد, 09 آب 2020

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة الهرمل، الرقيب الشهيد حمزة اسكندر، الذي استشهد جراء الانفجار الكارثي في مدينة بيروت، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين.

بدأ التشييع بإقامة مراسم التكريم أمام المستشفى العسكري المركزي في بدارو، حيث أدّت له ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى البلدة المذكورة.

في بلدة الهرمل، أقيم حفل تأبين الرقيب الشهيد حمزة اسكندر بحضور العقيد رياض جانبين ممثلاً نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث ألقى كلمة بالمناسبة، جاء فيها:" تختلطُ فينا مشاعرُ الأسى والاعتزاز إذ نزفُّ رفيقَ سلاحِنا الرقيب الشهيد حمزة اسكندر، بعد أن وهب زهرة شبابه ليبقى عَلَمُنا خافقًا شامخًا، ويبقى وطَنُنا عزيزًا منيعًا في وجه التحديات. وإذا كان سبب استشهاد البطل حمزة هو الانفجار المروّع الذي وقع في بيروت، فإنّ طريقَ الشهادة واحدٌ، كما أنّ الالتزام بمبادئ الشرف والتضحية والوفاء يبقى نفسَه مهما اختلفت ظروف الاستشهاد، لأنه يأتي عن قناعةٍ راسخةٍ بعقيدتِنا العسكريّة، وإيمانٍ ثابتٍ بلبنانَ الواحدَ وطنًا نهائيًّا لجميع أبنائه".