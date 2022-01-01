تشييع الرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد

الأربعاء, 06 كانون الأول 2023

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة شمسطار- بعلبك الرقيب عبد الكريم المقداد الذي استشهد جراء تعرض مركز عسكري تابع للجيش في جنوب لبنان للقصف من قبل العدو الإسرائيلي بتاريخ 5/ 12/ 2023.

استهلّ التشييع من أمام المستشفى الحكومي – زحلة، حيث أجريت مراسم التكريم اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى بلدته شمسطار حيث أقيم التأبين بحضور ممثل كل من وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، العميد عبد الناصر الحلبي وألقى كلمة بالمناسبة، جاء فيها: " بطلٌ آخَرُ من أبطالِ الجيشِ يرتقي على طريقِ الشرفِ والتضحيةِ والوفاء، هو الرقيبُ الشهيد عبد الكريم المقداد الذي نودّعُهُ بعدما جادَ بروحِهِ في الجنوب الصامد أثناءَ أداءِ واجبِهِ المقدس، دفاعًا عن لبنانَ ضدَّ العدوِّ الإسرائيلي".