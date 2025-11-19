تشييع العريف الشهيد علي حيدر

الأربعاء, 19 تشرين الثاني 2025

‏ شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة معربون - بعلبك العريف الشهيد علي حيدر الذي كان قد استشهد بتاريخ 18 /11 /2025، نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم بمؤازرة وحدة من الجيش في منطقة الشراونة - بعلبك.

استُهل التشييع بتشريفات أدّتها ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية.

وفي بلدة معربون، أُقيم حفل التأبين بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقد ألقى كلمة أكد فيها أن بطولة الشهيد نابعةٌ من تربيتهِ الوطنيةِ المستقيمة، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية ستواصل عملها الدؤوب لضبط الأمن في مختلف المناطق اللبنانية.