تشييع العميد الشهيد وسام صبره

الأحد, 07 حزيران 2026

شيّعت قيادة الجيش وأهالي مدينة بيروت العميد الشهيد وسام صبره الذي استشهد بتاريخ 6 / 6 / 2026 جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي - كفرتبنيت (النبطية).

بحضور قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسّان عوده، استُهلّ التشييع من أمام المستشفى العسكري المركزي، حيث أدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية.

بعدها نُقِل الجثمان إلى جامع الخاشقجي - بيروت، حيث أُقيم المأتم بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسّان عوده، وألقى كلمة جاء فيها: "شهيدنا العميد صبره، عَرَفْناكَ رجُل المهمات الصعبة المتميّز بالانضباط والمناقبية، المعروف بالاستقامة والنزاهة وحُسن الخُلُق، الحاضر حيث تدعوه المسؤولية"، وأضاف: "خَتَمَ رفيق سلاحنا العميد صبره حياته العسكرية كما بدأها، وفيًّا للبنان والمؤسسة العسكرية، ثابتًا في مواجهة الخطر، فكانت شهادته نتيجة عدوان إسرائيليٍّ غادرٍ وحشيٍ، يستهدف أرضنا وشعبنا".