تشييع المجند الشهيد الممددة خدماته رؤوف حسن يزبك

السبت, 15 كانون الأول 2018

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة نحلة - بعلبك، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين، المجند رؤوف حسن يزبك الذي استشهد متأثراً بجراحه، بعد تعرّضه لإصابة أثناء تأديته مهمة حفظ أمن في مدينة بعلبك. وبعد مراسم التكريم، تمَّ تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثمّ أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في بلدته نحلة.

وقد ألقى العميد خالد زيدان ممثلاً وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف وقائد الجيش العماد جوزاف عون كلمة في المناسبة، نوّه فيها بمناقبية الشهيد وتضحياته.