تشييع المجنّد الممدّدة خدماته الشهيد محمد راضي

إعداد: نينا عقل خليل

الجيش لن يتهاون مع المعتدين

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة معربون - البقاع، في حضور حشد من المواطنين والعسكريين، المجنّد الممددة خدماته الشهيد محمد راضي، الذي استشهد في محلّة رأس العين – بعلبك، إثر إطلاق النّار عليه من قبل مسلّحين.

وبعد إجراء مراسم التكريم للشهيد، تمّ تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثمّ أُقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في بلدته معربون. وقد ألقى العقيد الركن ربيع الزمّار ممثلًا وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف وقائد الجيش العماد جوزاف عون، كلمة نوّه فيها بمناقبية الشهيد وتضحياته. وأكّد أنّ الجيش لن يتهاون على الإطلاق مع المعتدين على حياة المواطنين والمخلّين بالأمن والخارجين على القانون، وأنّه مهما طال الزمن، لا بدّ أن يقع هؤلاء في قبضة العدالة وينالوا جزاءهم الذي يستحقون، فعيون الجيش لن تغفل أبدًا عن حماية مسيرة الأمن والاستقرار، تمامًا كما أنّها لن تغفل عن حماية حدود الوطن من خطر العدوّ الاسرائيلي والإرهاب.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 8 /10 /1995 في معربون.

- مُددت خدماته اعتبارًا من 1 /7 /2014.

- حائز عدّة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدّة مرات.

- عازب.

- رُقّي إلى رتبة أعلى بعد الاستشهاد، ومُنح أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، وتنويه العماد قائد الجيش.