تشييع المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي

الأربعاء, 19 تشرين الثاني 2025

‏ شيّعت قيادة الجيش وأهالي مدينة بعلبك المعاون الأول بلال البرادعي الذي كان قد استشهد بتاريخ 18 /11 /2025، نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم بمؤازرة وحدة من الجيش في منطقة الشراونة - بعلبك.

استُهل التشييع بتشريفات أدّتها ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية.

وفي مدينة بعلبك، أُقيم حفل التأبين بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقد ألقى كلمة أكد فيها مناقبية الشهيد وشجاعته واندفاعه في أداء الواجب، لافتًا إلى أن الجيش مستمر في ملاحقة المجرمين أينما وُجدوا وعلى رأسهم مروّجو المخدّرات.