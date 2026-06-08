تشييع النقيب الشهيد ايلي الخوري

الاثنين, 08 حزيران 2026

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة كفرجرّة - جزين النقيب الشهيد ايلي الخوري الذي استشهد بتاريخ 6 /6 /2026 جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي - كفرتبنيت (النبطية).

بحضور قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسّان عوده، استُهلّ التشييع من أمام المستشفى العسكري المركزي، حيث أدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية.

بعدها نُقِل الجثمان إلى كنيسة مار يوحنا المعمدان بلدة كفرجرّة - جزين، حيث أُقيم المأتم بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسّان عوده، وألقى كلمة جاء فيها: "نزفُّ إلى عالَم الخلود النقيب الشهيد إيلي الخوري الذي استُشهِد جراء عدوان إسرائيلي وحشي. هذا العدوان الذي يطال مختلف مناطق وطننا ويستهدف المدنيين والعسكريين بشكل متعمد، يمثّل آخر فصول الوحشية الإسرائيلية وما تُخلِّفه من دمار في وطننا. وأمام ما يمر به لبنان من تحديات، نتوقف عند ضرورة الالتزام بموجبات الوحدة والمصلحة الوطنية العليا، والتفاف اللبنانيين حول جيشهم بوصفه المؤسسة الوطنية الجامعة وحارس السلم الأهلي".