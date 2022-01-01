تشييع النقيب الشهيد جورج طربيه

الاثنين, 19 أيلول 2022

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة مجدل العاقورة ــ جبيل النقيب الشهيد جورج طربيه، الذي استشهد بتاريخ 17 / 9 / 2022.

استهلّ التشييع بإقامة مراسم التكريم للشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي، حيث أدّت له ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الجرحى والحرب والتقدير العسكري من الدرجة الفضّية، ثم أقيمت الصلاة على روحه الطاهرة في كنيسة مار سابا ــ مجدل العاقورة ــ جبيل بحضور حشد من المواطنين ورفاق السلاح. وقد ألقى العميد الركن جورج الخوري ممثلاً وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، كلمة نوّه فيها بمناقبية الشهيد وتفانيه في أداء واجبه العسكري، ومما جاء فيها: "إنَّ اعتزازَنا بجورج يقابِلُهُ أسًى عميقٌ وحزنٌ بالغ، بعدما فَقَدْنا رجُلًا من خيرةِ الرجال وأشجعِهِم، وأخًا وابنًا عزيزًا غاليًا كانَ مصدرَ فخرٍ ومحطَّ أملٍ كبيرٍ مُشرقٍ لعائلتِهِ الصغيرة، أي أهلِهِ وأقارِبِه، ولعائلتِهِ الكبيرة، أي المؤسسةِ العسكريّةِ التي احتضنَتْهُ في ريعانِ شبابه. فَلَيْسَ لنا والحالُ هذهِ إلا القبولُ والتسليم، انطلاقًا من إيمانِنا ورضانا بقضاءِ الله عزَّ وجل".