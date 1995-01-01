تشييع شهيدي الجيش اللبناني في بلدتي اللبوة وتعلبايا ــ البقاع

الجمعة, 17 شباط 2023

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدتي اللبوة وتعلبايا في البقاع، المعاون أول الشهيد حسن خليل شريف والرقيب الشهيد بول أنطوان الجردي اللذين استشهدا في اشتباكات بين الجيش ومطلوبين أثناء عمليات دهم في بلدة حورتعلا ــ البقاع بتاريخ 16 /2 /2023.

استهل التشييع بمراسم التكريم للشهيدين أمام مستشفى العبدالله في رياق، حيث أدّت لهما ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليدهما أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقل الجثمانان إلى البلدتين المذكورتين.

وقد مثّل كلٌ من العقيد الركن محمد علي الزمار والعقيد الركن صلاح علوه، وزيرَ الدفاع الوطني موريس سليم وقائدَ الجيش العماد جوزاف عون في حفلي التأبين، ونوّه بمزايا الشهيدين وشجاعتهما واندفاعهما في أداء الواجب، مذكّراً أن دماءهما ساهمت في ردع تجار الموت وتجار المخدرات وتوقيف عدد منهم والحد من انتشار الجريمة في المجتمع اللبناني. كما شدد على أن المؤسسة العسكرية ماضية في ملاحقة المجرمين والمخلين بالأمن، وبخاصة مَن تلطخت أيديهم بدماء العسكريين، حتى توقيفهم وسوقهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم.