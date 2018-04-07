تصفيات بطولة الجيش في الرماية بالمسدس

إعداد: روجينا خليل الشختورة

نظّم المركز العالي للرياضة العسكرية تصفيات بطولة الجيش في الرماية بالمسدس التي جرت في مجمع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري، بإشراف العميد جورج الهد قائد المركز العالي للرياضة العسكرية، ومدرب الفريق الأستاذ لويس الرعيدي. وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

• في الرماية بالمسدس الأولمبي سنتر فاير (يد واحدة) على مسافة 25 مترًا، حلّ الرائد شربل سماحة من منطقة الشمال – فرع المخابرات في المركز الأول، تبعه كلّ من العميد الركن عبد الكريم هاشم من المفتشية العامة والنقيب أيوب زغيب من لواء الحرس الجمهوري في المركز الثاني.

• في الرماية بالمسدس الأولمبي (يد واحدة) على مسافة 25 مترًا، حلّ الملازم أول علي فتوني من لواء الحرس الجمهوري في المركز الأول، تبعه العميد الركن الياس حنا من مديرية المخابرات في المركز الثاني، والنقيب أيوب زغيب في المركز الثالث.