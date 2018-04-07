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إعداد: نينا عقل خليل

قادة المدرسة الحربية



في إطار التحقيق الذي نشر حول متحف المدرسة الحربية في العدد رقم 210, ورد خطأ في ترتيب أسماء بعض الضباط الذين تولوا قيادة المدرسة الحربية.

نورد في ما يلي, الأسماء وفقاً للتسلسل الصحيح, بدءاً من العام 1945 وحتى اليوم:

 النقيب جان نجيم: من 1/8/1945 الى 26/10/1945.

 النقيب ميشال نوفل: من 27/10/1945 الى 28/2/1946.

 المقدم ميشال نوفل: من 131946 الى 1531946.

 النقيب إسكندر غانم: من 1631946 الى 3091946.

 الملازم الأول منير حمدان: من 1101946 الى 3161947.

 النقيب منير حمدان: من 171947 الى 31121947.

 المقدم جوزف حرب: من 111948 الى 1561954.

 المقدم سعدالله النجار: من 1661954 الى 3181955.

 العقيد جوزف حرب: من 191955 الى 31121958.

 الزعيم جوزف حرب: من 111959 الى 2551959.

 العقيد جورج نوفل: من 2651959 الى 3061961.

 الزعيم جورج نوفل: من 171961 الى 8111963.

 العقيد سعدالله النجار: من 9111963 الى 1391964.

 الزعيم جورج نوفل: من 1491964 الى 1111966.

 العقيد الركن انطوان خوري: من 1211966 الى 1081966.

 المقدم فرنسوا جنادري: من 1181966 الى 1471967.

 العقـيد الركن انطوان خوري: من 1571967 الى 14101967.

 المقدم الركن موسى كنعان: من 15101967 الى 2091968.

 المقدم الركن احمد الحاج: من 2191968 الى 3061970.

 العقيد الركن احمد الحاج: من 1071970 الى 14111970.

 العقيد الركن فوزي الخطيب: من 15111970 الى 461971.

 العميد الركن عزيز الأحدب: من 561971 الى 881972.

 العقيد الركن فرنسوا جنادري: من 981972 الى 3131974.

 العميد الركـن فرنسـوا جنادري: من 141974 الى 1261977.

 المقدم الركن رياض شمعون: من 1261977 الى 3061977.

 العقيد الركن رياض شمعون: من 171977 الى 1231983.

 العميد الركن أديب سعد: من 1231983 الى 0 361988.

 العميد الركن فرنسوا زين: من 171988 الى 851990.

 العقيد الركن فارس صوفيا: من 951990 الى 2941991.

 العميد الركن جان ناصيف: من 3041991 الى 11101992.

 العميد الركن مخول حاكمة: من 12101992 الى 591993.

 العميد الركن محمد نزار عبد القادر: من 691993 الى 3111995.

 العمـيـد الركـن خليل جلبوط: من 4111995 الى 411999.

 العمـيـد الركـن سليم ليون: من 511999 الى 1532000.

 العميد الركن لبيب عويدات (مسيّر أمور): من 1632000 الى 1642000.

 العمـيد الركـن فيلـيب رحال: من 1742000 الى 442002.

 العميد الركن جورج الهاشم: من 542002 وحتى اليوم.