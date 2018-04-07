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اخبار جيشنا
قادة المدرسة الحربية
في إطار التحقيق الذي نشر حول متحف المدرسة الحربية في العدد رقم 210, ورد خطأ في ترتيب أسماء بعض الضباط الذين تولوا قيادة المدرسة الحربية.
نورد في ما يلي, الأسماء وفقاً للتسلسل الصحيح, بدءاً من العام 1945 وحتى اليوم:
النقيب جان نجيم: من 1/8/1945 الى 26/10/1945.
النقيب ميشال نوفل: من 27/10/1945 الى 28/2/1946.
المقدم ميشال نوفل: من 131946 الى 1531946.
النقيب إسكندر غانم: من 1631946 الى 3091946.
الملازم الأول منير حمدان: من 1101946 الى 3161947.
النقيب منير حمدان: من 171947 الى 31121947.
المقدم جوزف حرب: من 111948 الى 1561954.
المقدم سعدالله النجار: من 1661954 الى 3181955.
العقيد جوزف حرب: من 191955 الى 31121958.
الزعيم جوزف حرب: من 111959 الى 2551959.
العقيد جورج نوفل: من 2651959 الى 3061961.
الزعيم جورج نوفل: من 171961 الى 8111963.
العقيد سعدالله النجار: من 9111963 الى 1391964.
الزعيم جورج نوفل: من 1491964 الى 1111966.
العقيد الركن انطوان خوري: من 1211966 الى 1081966.
المقدم فرنسوا جنادري: من 1181966 الى 1471967.
العقـيد الركن انطوان خوري: من 1571967 الى 14101967.
المقدم الركن موسى كنعان: من 15101967 الى 2091968.
المقدم الركن احمد الحاج: من 2191968 الى 3061970.
العقيد الركن احمد الحاج: من 1071970 الى 14111970.
العقيد الركن فوزي الخطيب: من 15111970 الى 461971.
العميد الركن عزيز الأحدب: من 561971 الى 881972.
العقيد الركن فرنسوا جنادري: من 981972 الى 3131974.
العميد الركـن فرنسـوا جنادري: من 141974 الى 1261977.
المقدم الركن رياض شمعون: من 1261977 الى 3061977.
العقيد الركن رياض شمعون: من 171977 الى 1231983.
العميد الركن أديب سعد: من 1231983 الى 0 361988.
العميد الركن فرنسوا زين: من 171988 الى 851990.
العقيد الركن فارس صوفيا: من 951990 الى 2941991.
العميد الركن جان ناصيف: من 3041991 الى 11101992.
العميد الركن مخول حاكمة: من 12101992 الى 591993.
العميد الركن محمد نزار عبد القادر: من 691993 الى 3111995.
العمـيـد الركـن خليل جلبوط: من 4111995 الى 411999.
العمـيـد الركـن سليم ليون: من 511999 الى 1532000.
العميد الركن لبيب عويدات (مسيّر أمور): من 1632000 الى 1642000.
العمـيد الركـن فيلـيب رحال: من 1742000 الى 442002.
العميد الركن جورج الهاشم: من 542002 وحتى اليوم.