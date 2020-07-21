تطبيق أخبار الجيش اللبناني LAF News Application

قيادة الجيش تطلق تطبيق «LAF News» على الهواتف الذكية



في إطار تفعيل عملية التواصل بين الجيش اللبناني والمواطنين عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، أطلقت قيادة الجيش تطبيق “LAF News” الذي يتيح لمستخدميه الاطلاع المباشر على نشاطات الجيش اللبناني وكل ما يصدر رسميًا عن المؤسسة العسكرية من مواقف وبيانات ونشرات وتعاميم، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الصور، ما يسمح باستخدامها ونشرها.

إلى ذلك، يتيح التطبيق للمستخدمين الاستماع إلى جميع حلقات برنامج الجندي، والاطلاع على الأفلام العسكرية، والأناشيد الخاصة بالجيش اللبناني، إضافة إلى الأخبار الاجتماعية والمناسبات والوفيات ضمن صفوف العسكريين.

ويستطيع المستخدم أيضًا الحصول على الأرقام الضرورية في حالات الطوارىء، كأرقام الدفاع المدني والصليب الأحمر وفوج الاطفاء وطوارىء المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومطار بيروت وطوارىء كهرباء لبنان. كما يمكنه استخدام الروابط الموجودة ضمن التطبيق والتي ترشده إلى كيفية إنجاز المعاملات الإدارية في المؤسسات الرسمية.

جديرٌ بالذكر، أنّ التطبيق قد تم تطويره ليحاكي السرعة التي ينشدها المستخدمون من خلال توافر ميزة إشعارات التبليغ فور تحميل الأخبار والصور، مع إمكان التحكّم بهذه الخدمة إذ يمكن للمستخدم تفعيلها في مجالات معينة دون سواها. (يمكن مثلًا تفعيل الإشعارات للأخبار الأمنية أو الاجتماعية أو البيانات الرسمية فقط دون غيرها من الأخبار).

يتوافر تطبيق “LAF News” مجانًا باللغتين العربية والإنكليزية على متجرَي Play Store وApple Store، وهو يعمل على الهواتف الذكية التي تعتمد نظامَي تشغيل Android وIOS.