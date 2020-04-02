تعاون بين وزارة الدفاع الوطني و«اليونيفيل»

إعداد: نينا عقل خليل

جرى في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، توقيع رسمي لمذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الوطني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، حول المساعدة التي تقدّمها هذه القوات في مجال الأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

وقّع الاتفاقية كل من رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام العميد الركن جهاد البشعلاني ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، في حضور سفراء من عدة دول، ورؤساء الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام والقنابل العنقودية، وممثلين عن الجمعيات التابعة للأمم المتحدة في لبنان، بالإضافة إلى شخصيات رسمية وعدد من الضباط.