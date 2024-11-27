تعرض دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار في منطقة جسر النملية - البقاع وتوقيف شخصين في بلدة بعقلين ومنطقة الزلقا جبل لبنان

الأربعاء, 27 تشرين الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أثناء تنفيذ دورية من مديرية المخابرات عملية توقيف المواطن (ح.ع.) الملقب بـ"البحة" في منطقة جسر النملية – البقاع لتشكيله عصابة نقل أسلحة حربية وسرقة سيارات وتجارة المخدرات، أقدم على صدم آلية عسكرية وإطلاق النار نحو عناصر الدورية محاولًا الفرار برفقة آخرين، فاضطر العناصر إلى الرّد ما أسفر عن إصابته، وقد نُقل إلى إحدى مستشفيات المنطقة حيث فارق الحياة. وضُبطت داخل سيارته أسلحة وذخائر حربية، وكمية من المخدرات.

كما أوقفت دورية أخرى في بلدة بعقلين – جبل لبنان المواطن (ن.ك.غ.) لتعاطيه المخدرات وحيازته أسلحة حربية وترويعه المواطنين، وضبطت داخل منزله كمية كبيرة من الأسلحة والأعتدة الحربية.

وفي منطقة الزلقا – جبل لبنان، أوقفت دورية أيضًا السوري (غ.م.) لتعاطيه المخدرات وتعديه على حرمة إحدى الكنائس أثناء تأدية الصلاة فيها وهو بحالة السكر الظاهر.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة المذكورة.