تعرض منطقتي الدمشقية والشواكير لغارتين جويتين إسرائيليتين

الخميس, 05 آب 2021

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 5 /8 /2021 وقرابة الساعة 00.45، شنّت إحدى طائرات العدو الإسرائيلي غارة جويةً على طريق جسر التحرير في منطقة الدمشقية ــ مرجعيون، حيث أحدثت حفرة قطرها 15 متراً وعمقها 5 أمتار.

كما أغارت طائرة عدوة مماثلة على محيط محلة الشواكير شمال مخيم الرشيدية ـــ صور، ما أدّى إلى حدوث حفرة قطرها 10 أمتار وعمقها 4 أمتار.

تتم متابعة موضوع الاعتداءين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.