تعرض وحدة عسكرية للرمي بالحجارة في منطقة اللبوة أثناء احتجاجات على خلفية مقتل مواطن خلال تنفيذ حاجز ظرفي للجيش

الأحد, 01 تشرين الأول 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 1/ 10/ 2023، أثناء احتجاجات في منطقة اللبوة على خلفية مقتل مواطن خلال تنفيذ حاجز ظرفي في بلدة العين بتاريخ 30/ 9/ 2023، قطع المحتجون طريق بعلبك – حمص الدولي. كما تعرضت الوحدة العسكرية المكلفة فتح الطريق للرمي بالحجارة.

تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى ضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية، وتؤكد أنها باشرت بإجراء تحقيق في جميع المجريات لكشف ملابسات الحادثة.