تعليمات خاصة بالإختبارين الرياضي والطبي للمرشحين المقبولة طلباتهم بصفة تلميذ رتيب

الثلاثاء, 04 تموز 2017

تعليمات للمرشحين اللذين سينفذون الإختبار الرياضي


تعليمات للمرشحين اللذين سينفذون الإختبار الطبي