تعميم صورة لأحد المطلوبين

الأربعاء, 16 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تعمم قيادة الجيش صورة أحد المطلوبين الخطرين المدعو أحمد سمير الشامي الملقب بــ" أحمد أنس"، وهو من أفراد الخلية الإرهابية التي كان يرأسها الإرهابي القتيل خالد التلاوي والتي نفذت الاعتداءين في بلدة كفتون وجبل البداوي، وتدعو كلّ من يتعرّف إليه للاتصال بغرفة عمليات القيادة عبر موزع وزارة الدفاع الوطني على الرقم: 1701، أو إبلاغ أقرب مركز عسكري، أو استخدام التطبيقات المعتمدة لدى قيادة الجيش.