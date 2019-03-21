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تعيين العميد الركن الياس الشامية عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وترقيته إلى رتبة لواء ركن
الخميس, 04 نيسان 2019
بموجب المرسوم الرقم 4423 تاريخ 22/ 3/ 2019، عُيّن العميد الركن الياس الشامية عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم الرقم 4522 تاريخ 4 /4 /2019، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.
في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:
- ولد في مجدليون - صيدا بتاريخ 25/ 6/ 1962.
- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 19/ 5/ 1983.
- تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتباراً من 6/ 5/ 1985، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتباراً من 4/ 4/ 2019.
- حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، ويتقن اللغة الفرنسية.
- تابع عدّة دورات في الداخل والخارج، منها دورة قيادة وأركان في سلطنة عُمان.
- تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: آمر فصيلة في لواء المشاة الخامس، ضابط أمن في لواء المشاة الخامس، آمر سرية في لواء المشاة الخامس، آمر سرية التدخل الرابعة في الشرطة العسكرية، ضابط في فرع مخابرات منطقة جبل لبنان، قائد كتيبة في لواء المشاة الحادي عشر، رئيس القسم الرابع في لواء المشاة الأول، رئيس قسم الأمن والتوجيه في قطاع جنوب الليطاني، معاون للعديد والتجهيز في قطاع جنوب الليطاني، مساعد قائد لواء المشاة الثامن، قائد لواء المشاة الثاني، رئيس جهاز إسكان العسكريين المتطوعين.
- حائز الأوسمة الآتية: الحرب(ثلاث مرّات) – الجرحى – فجر الجنوب - الوحدة الوطنية – التقدير العسكري من الدرجة الفضية – الأرز الوطني من رتبتي فارس وضابط – الاستحقاق اللبناني من الدرجتين الثانية والثالثة – الفخر العسكري من الدرجة الفضية – مكافحة الإرهاب.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل من السيدة اراكسي كاوركيان وله ولدان: تاتيانا وكارولا.