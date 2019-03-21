تعيين العميد الركن الياس الشامية عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وترقيته إلى رتبة لواء ركن

الخميس, 04 نيسان 2019

بموجب المرسوم الرقم 4423 تاريخ 22/ 3/ 2019، عُيّن العميد الركن الياس الشامية عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم الرقم 4522 تاريخ 4 /4 /2019، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية: