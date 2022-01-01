تعيين العميد الركن بيار صعب عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وترقيته إلى رتبة لواء ركن.

الثلاثاء, 22 آذار 2022

بموجب المرسوم الرقم 8923 تاريخ 10/ 3/ 2022، عُيّن العميد الركن بيار صعب عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم الرقم 8969 تاريخ 19/ 3/ 2022، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

 ولد في جب جنين – البقاع الغربي بتاريخ 27/ 9/ 1965.

 تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 9/ 1/ 1984.

 تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتباراً من 1/ 8/ 1986، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتباراً من 19/ 3/ 2022.

 حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية وماستر بحثي في القانون الخاص من الجامعة اللبنانية، ويتقن اللغتين الفرنسية والانكليزية.

 تابع عدّة دورات في الخارج منها: أدلّة جنائية متقدمة في الولايات المتحدة الأميركية، Seminar on Transatlantic Security في ألمانيا، دورة بعنوان"International Intelligence Directors Course" في بريطانيا، دورة تدريبية في معهد العلوم الجنائية في هولندا، دفاع ودراسات استراتيجية في الصين؛ ودورات في الداخل منها: آمر فصيلة صواريخ، آمر سرية، قائد كتيبة، مكافحة إرهاب وتجسس، غطس، تزلج، قانون الحرب أثناء العمليات الحربية، قانون البحري في مكافحة المخدرات، دورة تدريبية في مجال المخدرات، إدارة المشاريع، التحقيق وعلم الجنائيات، إدارة ومعاينة مسارح الجريمة وإدارة الكوارث.

 نفّذ عدّة مهمات في الخارج منها: حضور مؤتمر الإمارات الدولي للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، المشاركة في برنامج المقاييس الحيوية في الولايات المتحدة الأميركية، زيارة قيادة مكافحة الإرهاب في بريطانيا.

 تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: ضابط في مديرية المخابرات – فرع مكافحة الإرهاب والتجسس، رئيس الفرع الثاني وضابط أمن في اللواء المشاة الأول، ضابط في فرع مخابرات منطقة بيروت، ضابط في فرع مخابرات منطقة جبل لبنان، رئيس قسم الأدلة الجنائية في الشرطة العسكرية، عضو الهيئة الاحتياطية للغرفة الناظرة بالدعاوى الجنائية في محكمة التمييز العسكرية، رئيس الهيئة الاحتياطية الأولى للمحكمة العسكرية الدائمة، رئيس الهيئة الاحتياطية الثانية للمحكمة العسكرية الدائمة، رئيس مكتب القضايا القانونية والاستشارية، مساعد مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية ومسيّر أعمال المركز، ورئيس الهيئة الإدارية المشتركة لبرنامج ماستر بحثي في الدراسات الاستراتيجية.

 حائز الأوسمة الآتية: فجر الجنوب - الوحدة الوطنية – التقدير العسكري من الدرجة الفضية – الأرز الوطني من رتبتي فارس وضابط – الاستحقاق اللبناني من الدرجتين الثانية والثالثة – مكافحة الإرهاب– الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002.

 حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

 متأهل من المحامية ميراي شاكر وله 3 أولاد: بيتر – ميرا – كريس.