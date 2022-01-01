تعيين العميد الركن حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش، وترقيته إلى رتبة لواء

الخميس, 08 شباط 2024

بتاريخ 8 / 2 / 2024، قرّر مجلس الوزراء تعيين العميد الركن حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش، ومنحه قُدماً للترقية مدّة خمسة أشهر، وترقيته لرتبة لواء.

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية: