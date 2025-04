تعيين العميد الركن محمد الأمين مديرًا عامًّا للإدارة وعضوًا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وترقيته إلى رتبة لواء ركن

الخميس, 03 نيسان 2025

بموجب المرسوم رقم 106 تاريخ 3 /4 /2025، عُيِّن العميد الركن محمد الأمين مديرًا عامًّا للإدارة وعضوًا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم رقم 108 تاريخ 3 /4 /2025، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

- ولد في المزرعة - بيروت بتاريخ 13 /1 /1971.

- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 4 /1 /1993.

- تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 1 /8 /1995، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 3 /4 /2025.

- حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، Master of Science in National Resource Strategy.

- يتقن اللغتين الإنكليزية والعبرية.

- تابع عدّة دورات في الخارج منها: دورة معلم صاعقة في سوريا،United Nation Staff Officer Course في ألمانيا، دورة مشاة تأسيسية،Civil- Military Response To Terrorism & Maritime Terrorism، Eisenhower School، Airborne، Ranger، جميعها في الولايات المتحدة، وعدة دورات في الداخل منها: دورة مغوار، دورة قائد كتيبة، دورة مداهمة، دورة معلم هبوط.

- نفّذ عدّة مهمات دراسية وغير دراسية في الخارج.

- تولّى وظائف قيادية مختلفة منها قائد فوج التدخل الخامس، ورئيس فرع مخابرات منطقة البقاع.

- حائز الأوسمة الآتية: الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002 – التقدير العسكري درجة فضية – الجرحى مرّتَين – الحرب – الاستحقاق اللبناني درجة ثالثة – الأرز الوطني من رتبة فارس – مكافحة الإرهاب – الاستحقاق اللبناني درجة ثانية – الأرز الوطني من رتبة ضابط.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله ولدان.