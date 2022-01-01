تعيين العميد الركن محمد المصطفى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، وترقيته إلى رتبة لواء ركن.

الثلاثاء, 22 آذار 2022

بموجب المرسوم الرقم 8924 تاريخ 10/ 3/ 2022، عُيّن العميد الركن محمد المصطفى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، وبموجب المرسوم الرقم 8969 تاريخ 19/ 3/ 2022، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

 ولد في مشتى حسن ـــ عكار بتاريخ 4/ 10/ 1968.

 تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 15/ 1/ 1990.

 تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتباراً من 23/ 4/ 1994، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتباراً من 19/ 3/ 2022.

 حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية وماستر في الإعلام، ويتقن اللغات الفرنسية والإنكليزية والإيطالية.

 تابع عدّة دورات في الخارج، منها: مقاومة الإرهاب الدولي في جمهورية مصر العربية، مكافحة الإرهاب، القيادة والأركان في المملكة الأردنية الهاشمية، معلم صاعقة ورياضة ورمي في الجمهورية العربية السورية.

 تابع عدّة دورات في الداخل منها: آمر فصيلة، مغوار، آمر سرية، قائد كتيبة، أركان، قوة ضاربة، غطس، تزلج، تحليل المعطيات الاستخباراتية، مخابرات تأسيسية، خبرة تداول المعلومات، مدرب غطاس قتال، مزج غازات، طب الغطس والعلاج بالأوكسيجين.

 نفّذ عدة مهمات في الخارج منها: المشاركة في مؤتمر حول العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة، حضور معرض SOFEX وتمرين الظافر المبكر 2010 في الأردن وورشة عمل حول الأمن الحدودي وحضور مؤتمر بعنوان"Special Operations Force Innovation Network Seminar" في فرنسا، زيارة مركز NESA ومدرسة التدريب على المراكب الصغيرة في الولايات المتحدة الأميركية.

 تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: ضابط في مديرية المخابرات، ضابط أمن في فوج مغاوير البحر، رئيس الفرع الثاني في فوج المجوقل، قائد فوج مغاوير البحر، وقائد لواء المشاة الثاني.

 حائز الأوسمة الآتية: الحرب – الجرحى - فجر الجنوب ـــ الوحدة الوطنية – التقدير العسكري من الدرجة الفضية – الأرز الوطني من رتبة فارس – الاستحقاق اللبناني من الدرجتين الثانية والثالثة – مكافحة الإرهاب – الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002 وميدالية الدفاع الوطني الفرنسي البرونزية.

 حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

 متأهل من السيدة ربى الرشيد وله ولدان: المهندس أحمد وديما.