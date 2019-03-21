تعيين العميد الركن محمود الأسمر أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، وترقيته إلى رتبة لواء ركن

الخميس, 04 نيسان 2019

بموجب المرسوم الرقم 4421 تاريخ 22/ 3/ 2019، عُين العميد الركن محمود الأسمر أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، وبموجب المرسوم الرقم 4522 تاريخ 4/ 4/ 2019، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية: