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تعيين العميد الركن محمود الأسمر أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، وترقيته إلى رتبة لواء ركن
الخميس, 04 نيسان 2019
بموجب المرسوم الرقم 4421 تاريخ 22/ 3/ 2019، عُين العميد الركن محمود الأسمر أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، وبموجب المرسوم الرقم 4522 تاريخ 4/ 4/ 2019، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.
في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:
- ولد في مجدلا ـــ عكار بتاريخ 20/ 2/ 1963.
- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 9/ 1/ 1984.
- تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتباراً من 1/ 8/ 1986، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتباراً من 4/ 4/ 2019.
- حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، وإجازة في إدارة الأعمال وإجازة في الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية ويتقن اللغة الفرنسية.
- تابع عدّة دورات في الداخل والخارج، ومنها دورة دفاع وطني في جمهورية مصر العربية، ودورة تحقيق في الأجهزة الأمنية في جمهورية روسيا الاتحادية.
- تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: ضابط في فرع مخابرات منطقة الشمال، ضابط في القسم الرابع – لواء المشاة العاشر، قائد سرية في لواء المشاة الحادي عشر، ضابط في فرع مخابرات منطقة جبل لبنان، رئيس فرعين وآمر سرية قيادة وخدمة في لواء المشاة الثاني، رئيس القسم الرابع في لواء المشاة الثالث، رئيس القسم الأول في لواء المشاة الحادي عشر.
- حائز الأوسمة الآتية: الحرب (ثلاث مرّات) – فجر الجنوب ـــ الوحدة الوطنية – التقدير العسكري من الدرجة الفضية – الأرز الوطني من رتبة فارس – الأرز الوطني من رتبة ضابط – الاستحقاق اللبناني من الدرجتين الثانية والثالثة – مكافحة الإرهاب.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل من السيدة رانيه الأسمر وله ولدان: زياد وريم.