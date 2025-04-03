تعيين العميد الركن يوسف حداد عضوًا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وترقيته إلى رتبة لواء ركن

الخميس, 03 نيسان 2025

بموجب المرسوم رقم 107 تاريخ 3 /4 /2025، عُيِّن العميد الركن يوسف حداد عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم رقم 108 تاريخ 3 /4 /2025، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

- ولد في حي الكاثوليك - صور بتاريخ 23 /8 /1968.

- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 23 /4 /1992.

- تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 23 /4 /1992، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 3 /4 /2025.

- حائز إجازة في إدارة الأعمال ودبلوم دراسات عليا في الدراسات الاستراتيجية والأمنية.

- يتقن اللغات الفرنسية والإنكليزية والعبرية والإيطالية والروسية.

- تابع عدّة دورات في الخارج منها: Advanced Security Cooperation،NESA Executive Seminar،International Counter Terrorism Fellows Program ، Executive Programming in decision Making، Comprehensive Crisis Management جمعيها في الولايات المتحدة، وعدة دورات في الداخل منها: دورة قائد كتيبة، دورة أركان، دورة آمري حضائر قتال جبلي.

- نفّذ عدّة مهمات دراسية في الخارج.

- تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: تأسيس سرية القتال الجبلي، قائد سرية 1003، قائد كتيبة 101، قائد فوج الحدود البرية الأول، رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في أركان الجيش للعمليات، نائب رئيس أركان الجيش للتخطيط.

- حائز الأوسمة الآتية: التقدير العسكري درجة فضية، الحرب مرّتَين، الجرحى عدة مرات، الاستحقاق اللبناني درجة ثالثة، الأرز الوطني من رتبة فارس، الاستحقاق اللبناني درجة ثانية، الدفاع الوطني الفرنسي، مكافحة الإرهاب، الأرز الوطني من رتبة ضابط، جوقة الشرف الفرنسي من رتبة فارس.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله 4 أولاد.