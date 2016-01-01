تعيين اللواء الركن جورج الهاشم عضواً متفرغاً في المجلس العسكري

قرر مجلس الوزراء تعيين العميد الركن جورج الهاشم الذي رقي لرتبة لواء، عضواً متفرغاً في المجلس العسكري بدلاً من اللواء فايز عازار الذي احيل الى التقاعد، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- ولد بتاريخ 1950/3/26 في الجديدة - قضاء مرجعيون.

- تابع دروسه الابتدائية والتكميلية والثانوية في مدارس الأخوة المريميين وتخرّج من مدرسة الشانفيل عام 9691.

- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط في 51/9/9691.

- تخرّج برتبة ملازم في سلاح المدفعية في 1/8/2791.

- تابع دورات في الداخل وفي فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وهي:

دورة مدفعية تطبيقية في فرنسا.

دورة إشارة في الداخل.

دورة مدفعية متقدمة في الولايات المتحدة الأميركية.

دورة اركان في الداخل.

دورة اركان في الولايات المتحدة الأميركية.

- تسلّم وظائف عديدة في المجال العملاني والتدريبي والإدارة وغيرها أهمها:

قائد كتيبة - قائد لواء.

مدرّب في المدرسة الحربية - مدرّب في كلية القيادة والاركان - قائد المدرسة الحربية.

مدير الأفراد - مسيّر اعمال نائب رئيس الاركان للعديد - نائب رئيس الاركان للتخطيط (الوظيفة التي يشغلها حالياً).

رئيس قسم الضباط في فرع الأمن العسكري، مديرية المخابرات - مرافق فخامة رئيس الجمهورية الاستاذ الياس الهراوي - الملحق العسكري في سفارة لبنان في واشنطن.

- رقي لرتبة عميد ركن بتاريخ 1/1/9991.

- حائز على أوسمة عديدة وطنية وأجنبية، وعلى عدد كبير من التناويه والتهاني.

- حائز على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية وإجازة في التاريخ من الجامعة نفسها، ويتقن اللغتين الانكليزية والفرنسية.

- متأهل من عفاف وديع محفوظ وله ولدان: ديانا (23 سنة) ورالف (19 سنة).