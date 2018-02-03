تغذية

إعداد: ريما سليم ضوميط

غذاء للجسم والعقل

ها أن العام الدراسي قد شارف على الانتهاء، وحان موعد امتحانات الفصل النهائي. ممّا لا شكّ فيه أصدقائي، أنّكم تستعدّون لامتحاناتكم بجدٍّ ونشاط وتقضون وقتًا طويلًا في الدرس. ولكن هل تدركون أن الدرس وحده لا يكفي وأنّكم بحاجة إلى غذاءٍ سليم كي تحصدوا نتائج جيّدة في الامتحانات؟ فالغذاء الصحّي يمدّ الدماغ بالطاقة اللازمة كي يعمل بنشاط. وبما أن الفطور هو العنصر الأساسي في الغذاء اليومي، فعليكم أن تختاروا فطورًا منوّعًا يزوّدكم الطاقة اللازمة ويساعدكم في التركيز طوال النّهار. يمكنكم اختيار وجبة الفطور من ضمن المجموعة الآتية: خبز القمح، أو رقائق القمح، البيض، الحليب قليل الدسم أو الّلبنة أو أيّ من أنواع الجبنة البيضاء. ويمكنكم أن تضيفوا إلى وجبتكم حبّة من الفاكهة أو عصير الفاكهة وبعض حبّات الجوز أو الّلوز التي تساعد في تنشيط الذاكرة.

من الضروري أيضًا أن تمدّوا أجسامكم بكميّات وافرة من الفيتامينات، عبر اتّباع نظامٍ غذائي متوازن يحتوي على الحبوب والفواكه والخضراوات واللحوم لأن هذه الأطعمة تزوّد الدماغ والجسم الطاقة بصورة منتظمة .في المقابل، عليكم الابتعاد عن الحلويّات المصنوعة من الطحين الأبيض كالكاتو والمافين، والاستعاضة عنها بالشوكولا الأسود الّذي يساعد في تحسين المزاج.

من الضروري أيضًا أصدقائي، أن تمارسوا الرياضة بانتظام لأنها تساعد في تنشيط الذاكرة وتحفيز الدّماغ، وتحدّ من الضغط النفسي الذي تتعرّضون له خلال هذه المرحلة. واحرصوا على شرب كميات كافية من الماء، لأن نقص المياه في الجسم يمكن أن يؤدي إلى التعب والصداع، وإلى ضعف في الانتباه والتركيز.