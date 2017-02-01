تغذية

مبروك لربيع

حرز ربيع إبن المؤهّل أوّل ابراهيم مصطفى الميداليّة الذّهبيّة بعد أن حلّ في المركز الأوّل في بطولة لبنان في لعبة الكاراتيه عن الفئة العمريّة (14 سنة) التي أقيمت في نادي المون لاسال.

مبروك لربيع، وإلى مزيدٍ من النجاح!

ماذا تضع أمي في علبة الطّعام؟

هل تعلمون أصدقائي أن أمهاتكم يفكّرن كثيرًا بغذائكم ونموّكم قبل إعداد علبة الطّعام التي تحملونها معكم إلى المدرسة؟ متى علمتم ذلك، يجب أن تدركوا أيضًا أهميّة أن تتناولوا جميع الأطعمة الموجودة في علبة الطّعام، والّا تتذمّروا من بعض أنواع الفاكهة أو الخضار أو أيٍّ من المأكولات الأخرى لأنّ جميع ما في العلبة يساهم في نموّكم الجسدي وفي زيادة نشاطكم الذّهني، ويساعدكم في الحفاظ على صحّةٍ سليمة.

وإذا أردتم أن تساعدوا أمهاتكم في إعداد علبة الطعام الخاصّة بكم، يمكنكم أن تضعوا فيها الأطعمة الآتية:

- قطعة من الخبز مع قطعةٍ من الجبن.

- حبّة من الفاكهة الطّازجة، وقطعة من الخضار المقرمشة.

- بضع حبّات من اللوز أو الجوز.

- قنّينة ماء.