تفجير رمانة يدوية من مخلفات الحرب الأهلية في محلة الشياح - إصابة مواطن في بلدة الهرمل

الثلاثاء, 02 نيسان 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، وفي محلة الشياح- حي الأميركان عثرت دورية من مديرية المخابرات على رمانة يدوية دفاعية من مخلفات الحرب الأهلية، وقد قام الخبير العسكري المختص بتفجيرها في مكانها.

وبالتاريخ نفسه، أقدم المواطن عباس محمد الحسيني على فتح حفرة صحية في محلة الهرمل- المعالي بواسطة تفجير مادة الديناميت مع الكاربير ما أدى إلى إصابته، ونقل على الأثر إلى مستشفى البتول للمعالجة.