تفقد رئيس الاركان بعض الوحدات المنتشرة في منطقة البقاع الشمالي

الأربعاء, 12 كانون الثاني 2022

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قبل ظهر اليوم معهد الرتباء في ثكنة محمد مكة، وفوج الحدود البرية الرابع، ولواء المشاة السادس، حيث التقى قادة الوحدات واطّلع منهم على الوضع في المنطقة والإجراءات الميدانية المتّخذة لحفظ الأمن والاستقرار وحماية الحدود في قطاعاتهم. واجتمع بالضباط والعسكريين وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة، كما دعاهم إلى اليقظة والتنبّه لأي محاولة للإخلال بالأمن مشدّداً على أنّ الواقع المأزوم الذي يمرّ به وطننا وتداعيات الأزمة الاقتصادية لن تحول دون وقوف الجيش بحزم في وجه كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار. وأكد أن السلم الأهلي خط أحمر لن يُسمح لأي كان بتجاوزه. ونوه اللواء الركن العرم بالتدابير المتخذة لضبط الحدود ما ساهم في الحد من عمليات التهريب ومن تداعياتها الاقتصادية والمالية، مشيراً الى أن حماية هيبة الدولة وسيادتها تكمن في صون حدودها، لافتاً إلى ضرورة اليقظة والحيطة للوقاية الصحية من فيروس كورونا.

وختم داعياً العسكريين إلى التحلّي بالمسؤولية والحفاظ على الجهوزية التامة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرُّ بها وطننا، معتبراً أنهم بجهودهم الاستثنائية وإخلاصهم لقسمهم يمثلون عنفوان المؤسسة العسكرية ومستقبل الوطن وسبيل نجاته، وأن قيادة الجيش ستبقى إلى جانبهم في جميع الظروف.