تفقد قائد الجيش غرف عمليات المناطق

الأحد, 06 أيار 2018

تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون غرف عمليات المناطق، واطلع على التدابير المتخذة في سبيل إنجاح أمن العملية الانتخابية، كما أثنى على جهود الضباط والعسكريين، وعلى التنسيق القائم بين الجيش والأجهزة الأمنية والإدارات الرسمية المعنية بهذه العملية. وقد أعطى العماد عون توجيهاته لناحية تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع ضمن أجواء من الحرية والطمأنينة والديموقراطية، مشدداً على أن الجيش لن يتهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو عرقلة سير عمل هذا الاستحقاق من أي جهة أتت، مؤكداً حرص قوى الجيش على المتابعة الدقيقة والسريعة لمختلف الحوادث الطارئة.