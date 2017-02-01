تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك فوج المغاوير ووحدات اللواء الحادي عشر

الأربعاء, 22 آذار 2017

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك فوج المغاوير في روميه ووحدات اللواء الحادي عشر المنتشرة في منطقة المتن، حيث جال في مراكزها واطلع على نشاطاتها التدريبية وإجراءاتها المتخذة لضبط الأمن والاستقرار، ثمّ اجتمع بالضباط والعسكريين ناقلاً إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقد شدّد رئيس الأركان على تكثيف الجهود والتدابير لطمأنة المواطنين ومكافحة الجرائم على أنواعها، إلى جانب مواصلة التدريب النوعي والاحترافي لتعزيز الكفاءة القتالية للوحدات وقدرتها على القيام بمهمّاتها الدفاعية والأمنية بأقصى فعالية ممكنة، مؤكّداً بأنّ الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة بفضل جهوزية الوحدات العسكرية وتضحياتها المتواصلة في مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب والعابثين بالاستقرار.

وختم داعياً العسكريين إلى التمسّك بالمناقبية والانضباط، والاستعداد التام لمواكبة مختلف الاستحقاقات الوطنية المرتقبة.