تفقُّد اللواء رئيس الأركان فوج المضاد للدروع ومديرية التعاون العسكري - المدني ولواء المشاة الثاني عشر

الأربعاء, 03 تموز 2024

تفقَّد رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده بتاريخَي 2 و3/ 7/ 2024 الفوج المضاد للدروع ومديرية التعاون العسكري - المدني في الفياضية، ولواء المشاة الثاني عشر في مدينة طرابلس، حيث التقى الضباط والعسكريين واطّلع على مهماتهم والصعوبات التي يواجهونها، مثنيًا على جهودهم للحفاظ على الأمن والسلم الأهلي. كذلك جال في مركز التدريب في سقي أبو علي التابع للواء المشاة الثاني عشر واطّلع على سير التدريب فيه.