تفقُّد رئيس الأركان الطبابة العسكرية

الثلاثاء, 23 آب 2022

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم الطبابة العسكرية في بدارو، بحضور رئيسها وعدد من ضباطها وعناصرها. وجال في أقسامها واطّلع على المعدات الحديثة التي جُهّزت بها، بخاصة قسم الجراحة المفتتح مؤخراً، وعلى مختلف أنواع الرعاية الصحية التي تؤمنها للمستفيدين.

أشاد رئيس الأركان بأداء العسكريين وأفراد الطاقم الطبي التابعين للطبابة العسكرية، منوّهاً بدورهم الفاعل في مكافحة جائحة كورونا خلال المرحلة السابقة وسط تراجع أجزاء واسعة من القطاع الصحي. كما لفت إلى أنّ جهودهم الاستثنائية تساهم في الحفاظ على صحة عناصر الجيش وذويهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، وما نتج عنها من نقص في المستلزمات الطبية.

كذلك اعتبر أنّ الإنجازات الناصعة التي حققتها الطبابة العسكرية ستبقى راسخة في وجدان كل مريض ومتعافٍ.

وختم مؤكداً أن القيادة تولي أهمية مطلقة للطبابة، وتسعى بجميع إمكاناتها إلى تعزيز الخدمات الصحية وتنويعها بهدف تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل العسكريين.