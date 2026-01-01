تفقُّد رئيس الأركان عددًا من الوحدات العسكرية المنتشرة عملانيًّا في الجنوب وجبل لبنان وبيروت

الخميس, 01 كانون الثاني 2026

تفقَّدَ رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده عددًا من الوحدات العسكرية المنتشرة عملانيًّا في الجنوب وجبل لبنان وبيروت.

في هذا السياق، التقى رئيس الأركان الضباط والعسكريين في قيادة كل من: قطاع جنوب الليطاني – صور، قيادة منطقة الجنوب ولواء المشاة الأول في ثكنة محمد زغيب – صيدا، فوج التدخل الثالث – الزهراني، لواء المشاة الثامن – السعديات، فوج التدخل الرابع – بيروت، وهنأهم بمناسبة الأعياد، مثنيًا على جهودهم لحفظ الأمن، ومشيدًا بتضحياتهم المبذولة وإرادتهم الصلبة في ظل المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها الوطن.