تفقُّد رئيس الأركان لواء المشاة السابع وفوج التدخل الخامس

الجمعة, 09 آذار 2018

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك لواء المشاة السابع وفوج التدخل الخامس في قطاع جنوب الليطاني، حيث جال في مراكزهما الأمامية واطّلع على الإجراءات الدفاعية والأمنية، والأوضاع عند المناطق الحدودية، ثمّ التقى الضباط والعسكريين، ونقل إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون للمرحلة المقبلة.

وقد دعا رئيس الأركان إلى تعزيز جهوزية القوى العسكرية لمواجهة أيّ اعتداء إسرائيلي محتمل، ودرء أية أخطار تشكل تهديداً للمواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام الدقيق بمندرجات القرار 1701 بالتنسيق مع القوات الدولية في هذه الظروف الدقيقة، ولفت إلى أنّ الاستقرار الذي ينعم به الجنوب هو حصيلة التعاون الوثيق والثقة المتبادلة معها، وأنّ قوة الجيش مستمدة من حق لبنان في التمسّك بأرضه وسيادته الوطنية براً وبحراً وجواً، ومن التفاف اللبنانيين حول المؤسسة العسكرية المؤتمنة على سيادة لبنان واستقلاله ومصالحه.