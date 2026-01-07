تفقُّد رئيس الأركان مديرية الشؤون الجغرافية - عاريا

الأربعاء, 07 كانون الثاني 2026

تفقَّد رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده مديرية الشؤون الجغرافية – عاريا، حيث جال في أقسامها، واستمع إلى إيجاز عن مهماتها ومشاريع التطوير المستقبلية.

وقد التقى اللواء الركن عوده ضباط المديرية وعسكرييها وهنأهم بمناسبة الأعياد، منوّهًا بأدائهم واحترافهم لناحية تأمين حاجات أساسية لمصلحة وحدات الجيش.

كما لفت إلى أهمية دور المديرية على المستوى الوطني من خلال مساهمتها الفاعلة في إنجاز مشاريع يستفيد منها المواطنون والمؤسسات، منها المسح الجغرافي وطباعة مستندات رسمية وغيرها.