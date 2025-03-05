تفقُّد قائد الجيش بالنيابة فوج التدخل السادس في قاعدة رياق الجوية - البقاع

الأربعاء, 05 آذار 2025

تفقَّدَ قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده قيادة فوج التدخّل السادس في قاعدة رياق الجوية - البقاع، واجتمع بالضباط والعسكريين، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على الجهوزية خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد في ظل الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، ومثنيًا على جهودهم وتضحياتهم. واستمع إلى إيجاز حول مهمات الفوج والتحديات التي يواجهها. كما حضر مناورة بالذخيرة الحية نفذها عناصر من الفوج.

بعدها تفقّد اللواء الركن عوده أحد مراكز الفوج في منطقة نيحا – زحلة حيث أكّد للعسكريين أهمية التحلّي بالإرادة والصمود لتجاوز التحديات القائمة، ثم انتقل إلى نادي ضباط رياق وجال في أقسامه، واطّلع على الأعمال الجارية فيه بهدف توسيعه وتطويره.