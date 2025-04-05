تفقُّد قائد الجيش عددًا من الوحدات المنتشرة في البقاع

السبت, 05 نيسان 2025

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة فوج الحدود البرية الثاني، ومركزَي "قزحيا بيطار" و"المشرفة" التابعَين للفوج في منطقة القاع، وإحدى الوحدات التابعة للواء المشاة التاسع في منطقة الهرمل، حيث التقى الضباط والعسكريين وهنأهم بمناسبة الأعياد، واطّلع على الصعوبات التي تواجهها الوحدات ضمن قطاع مسؤوليتها، مثنيًا على جهود عناصرها لمراقبة الحدود وضبطها، ما يساهم مباشرة في حفظ أمن لبنان واستقراره.

كما توجه إليهم بالقول: "الجيش هو المؤسسة الوطنية الجامعة التي تحمي وطننا بجميع فئاته، وينضوي فيها العسكريون من مختلف المناطق اللبنانية من أجل الدفاع عن الوطن وصون أمنه في الداخل وعلى امتداد الحدود. أنتم تؤدون واجبكم على أكمل وجه بفضل ما تتحلون به من عزيمة، وتكافحون التهريب، وتقومون بدور إيجابي في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، في ظل التواصل والتنسيق المستمر مع السلطات السورية. "

كذلك اعتبر أن العدو الأول للبنان هو العدو الإسرائيلي الذي يصر على الانتهاكات المتواصلة لسيادة لبنان وأمن مواطنيه.

من جهة أخرى، أشار العماد هيكل إلى العمل المستمر من جانب قيادة الجيش لتعزيز قدرات الطبابة العسكرية، بغية توفير أفضل رعاية صحية ممكنة للعسكريين وعائلاتهم.